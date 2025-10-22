< sekcia Regióny
Zoo v Bratislave má novú samicu leva juhoafrického Leiu
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Do zoologickej záhrady v Bratislave priviezli začiatkom októbra sedemročnú samicu leva juhoafrického Leiu. Narodila sa v Zoo Dvorec pri Borovanoch v Českej republike. Jej transport bol pokojný a bez komplikácií, aktuálne sa v novej zoo aklimatizuje. Návštevníci ju môžu vidieť v interiéri výbehu. TASR o tom informovali zo zoo.
„Z príchodu Leiy máme veľkú radosť. Zatiaľ sa jej darí dobre a veríme, že si rýchlo zvykne na nové prostredie. Po skončení adaptácie na nový výbeh ju čaká pozvoľné zoznamovanie so Sambom,“ priblížil zoológ Róbert Kondrk.
Samec Samba žije v bratislavskej zoo od roku 2023, keď ho priviezli zo Zoo Hodonín. Pôvodne prišiel kvôli levici Jawe, s ktorou sa však nepodarilo vytvoriť pár. Jawa ho odmietala a toto leto uhynula. Keďže levy sú spoločenské mačkovité šelmy, bolo podľa zoo dôležité nájsť mu novú partnerku.
Levy patria medzi najspoločenskejšie druhy mačkovitých šeliem. V prírode žijú v skupinách, v ktorých spoločne lovia, vychovávajú mláďatá a chránia svoje územie.
Lev juhoafrický, špecifický bielym sfarbením, sa vo voľnej prírode vyskytuje len v oblasti Timbavati na hranici Krugerovho národného parku v Južnej Afrike. V prírode žije len niekoľko desiatok jedincov.
