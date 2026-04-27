Zoo v Bratislave privítala dve nové šelmy
Okrem ekologického významu je aj symbolom slovenskej divočiny. Dôležitosť jeho ochrany potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave privítala dva nové rysy ostrovidy. Mladú samicu priviezli minulý týždeň zo Zoo Děčín, samca zo Zoo Hluboká nad Vltavou. Pár má vytvoriť geneticky silný základ pre budúce odchovy, ambíciou zoo je totiž zapojenie sa do medzinárodného záchranného programu. Cieľom je nielen úspešný chov, ale najmä následná reintrodukcia jedincov do voľnej prírody. TASR o tom informovali zo zoo.
„Príchod nových rysov bol druhým krokom, prvým bolo vybudovanie úplne nového veľkého výbehu pre rysy, ktorý bol vybudovaný minulý rok. Pôvodní obyvatelia výbehu boli presťahovaní,“ priblížila zoo s tým, že jeden z rysov našiel nový domov v maďarskom Miškovci, druhý je v blízkosti výbehu vlkov a v spolupráci s koordinátorkou chovu pre tento druh mu hľadajú najvhodnejšie nové pôsobisko.
Rys ostrovid je najväčšia mačkovitá šelma, žijúca v Európe, ktorá podľa zoo plní v lesoch nezastupiteľnú funkciu „zdravotnej polície“. Okrem ekologického významu je aj symbolom slovenskej divočiny. Dôležitosť jeho ochrany potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky. Napriek tomu čelí mnohým hrozbám ako strata prirodzených biotopov, ich prepojenosť, ale najmä nelegálny lov, ktorý zamedzuje jeho prirodzenej migrácii na západ.
Zoologické záhrady preto plnia kľúčovú úlohu ako genetické banky a vedecké centrá. Ich hlavným poslaním je záchrana ohrozených druhov a obnova ich populácií v miestach, kde boli v minulosti vyhubené alebo sú ich počty kriticky nízke. Reintrodukcia, teda spätné vypúšťanie zvierat do voľnej prírody, je jedným z najnáročnejších, ale zároveň najdôležitejších nástrojov ochrany prírody. „Tieto programy nedokážu dlhodobo riešiť problémy spôsobené ľudskými zásahmi do prírody a pokiaľ nebudú vznikať ďalšie územia vzájomne prepojené v bezzásahovom režime, nebudú mať dostatočný efekt,“ podotkol riaditeľ bratislavskej zoo Matej Dobšovič.
„Príchod nových rysov bol druhým krokom, prvým bolo vybudovanie úplne nového veľkého výbehu pre rysy, ktorý bol vybudovaný minulý rok. Pôvodní obyvatelia výbehu boli presťahovaní,“ priblížila zoo s tým, že jeden z rysov našiel nový domov v maďarskom Miškovci, druhý je v blízkosti výbehu vlkov a v spolupráci s koordinátorkou chovu pre tento druh mu hľadajú najvhodnejšie nové pôsobisko.
Rys ostrovid je najväčšia mačkovitá šelma, žijúca v Európe, ktorá podľa zoo plní v lesoch nezastupiteľnú funkciu „zdravotnej polície“. Okrem ekologického významu je aj symbolom slovenskej divočiny. Dôležitosť jeho ochrany potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky. Napriek tomu čelí mnohým hrozbám ako strata prirodzených biotopov, ich prepojenosť, ale najmä nelegálny lov, ktorý zamedzuje jeho prirodzenej migrácii na západ.
Zoologické záhrady preto plnia kľúčovú úlohu ako genetické banky a vedecké centrá. Ich hlavným poslaním je záchrana ohrozených druhov a obnova ich populácií v miestach, kde boli v minulosti vyhubené alebo sú ich počty kriticky nízke. Reintrodukcia, teda spätné vypúšťanie zvierat do voľnej prírody, je jedným z najnáročnejších, ale zároveň najdôležitejších nástrojov ochrany prírody. „Tieto programy nedokážu dlhodobo riešiť problémy spôsobené ľudskými zásahmi do prírody a pokiaľ nebudú vznikať ďalšie územia vzájomne prepojené v bezzásahovom režime, nebudú mať dostatočný efekt,“ podotkol riaditeľ bratislavskej zoo Matej Dobšovič.