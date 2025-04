Zoo v Bratislave sa pripravuje aj na možnosť úplnej karantény

Bratislava 1. apríla (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave sa pre ochorenie slintačky a krívačky pripravuje v rámci opatrení aj na možnosť úplnej karantény. Uvádza to riaditeľ zoo Matej Dobšovič na sociálnej sieti.



„Pripravujeme sa na všetky možnosti. Aj takú, že zostaneme v zoo so zvieratami v totálnej karanténe,“ napísal Dobšovič vo videu.



Šéf zoo už minulý týždeň informoval, že v areáli zoo sú v platnosti všetky opatrenia na zabránenie nákazy a sú striktne dodržiavané. Poznamenal, že v niektorých prípadoch výrazne viac ako počas pandémie COVID-19.



Mesačné výpadky na tržbách odhaduje zoo na 250.000 až 350.000 eur, v prípade, že by bola zoo zatvorená štyri mesiace, výpadky by mohli dosiahnuť milión eur. Bratislavská zoo sa bude, spolu s ďalšími zoo na Slovensku, snažiť získať odškodnenie zo strany štátu.



Bratislavská zoo je, v rámci celonárodných opatrení, zatvorená od 21. marca. Pôvodne mala na 22. marca naplánované otvorenie 65. sezóny. V tejto súvislosti uviedla, že po septembrovej povodni čelí ďalšej obrovskej výzve, a to nebezpečnej nákaze, ktorá ohrozuje mnoho vzácnych druhov, napríklad antilopy, žirafy, zubry, jelene, diviaky, daniele, kozy, ovce či muflóny. „O tie všetky môžeme prísť, ak by sa nákaza rozšírila aj za brány našej zoo,“ upozornila mestská organizácia.