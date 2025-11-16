< sekcia Regióny
Zoo v Bratislave si pripomenie 17. november, bude mať nižšie vstupné
Zoo pripravila pre návštevníkov počas tohto dňa aj špeciálny program.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave si v pondelok (17. 11.) pripomenie Deň boja za slobodu aj Medzinárodný deň študentstva. V daný deň zníži vstupné. Deti a študenti ho budú mať za jedno euro a dospelí za sedem eur. TASR o tom informovali zo zoo.
„Sviatok 17. novembra má pre študentov hlboký význam. Pripomíname si udalosti z roku 1939, keď nacistický režim zatvoril české vysoké školy a perzekvoval študentov, aj rok 1989, keď práve študentské protesty odštartovali pád totalitného režimu. Odvtedy je tento deň spojený so slobodou, odvahou postaviť sa za pravdu a s túžbou po poznaní. Študenti a mladí ľudia sú pre spoločnosť motorom zmeny a nádeje, presne tak, ako sú pre zoo symbolom budúcnosti. Preto sme sa rozhodli venovať im tento deň aj symbolicky prostredníctvom zníženého vstupného,“ priblížili.
Zoo pripravila pre návštevníkov počas 17. novembra aj špeciálny program. Poskytne im kriedy, ktorými budú môcť kresliť na vyznačenom chodníku pri bufete Plameniak. Zorganizovala tiež viaceré komentované kŕmenia.
„Sviatok 17. novembra má pre študentov hlboký význam. Pripomíname si udalosti z roku 1939, keď nacistický režim zatvoril české vysoké školy a perzekvoval študentov, aj rok 1989, keď práve študentské protesty odštartovali pád totalitného režimu. Odvtedy je tento deň spojený so slobodou, odvahou postaviť sa za pravdu a s túžbou po poznaní. Študenti a mladí ľudia sú pre spoločnosť motorom zmeny a nádeje, presne tak, ako sú pre zoo symbolom budúcnosti. Preto sme sa rozhodli venovať im tento deň aj symbolicky prostredníctvom zníženého vstupného,“ priblížili.
Zoo pripravila pre návštevníkov počas 17. novembra aj špeciálny program. Poskytne im kriedy, ktorými budú môcť kresliť na vyznačenom chodníku pri bufete Plameniak. Zorganizovala tiež viaceré komentované kŕmenia.