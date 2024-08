Zoo v Bratislave si pripomenula význam vlkov podujatím Vlčia hodinka

Bratislava 13. augusta (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave si v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa vlkov pripomenula ich výnimočnosť a vzácnosť. Pri výbehu vlkov euroázijských sa konalo podujatie Vlčia hodinka, počas ktorej mohli návštevníci bližšie spoznať život vlkov, ako aj jednotlivých členov svorky. Zoo Bratislava o tom informovala na sociálnej sieti.



"Našu svorku tvorí alfa pár a ich traja potomkovia, pričom dominantnou je hlavná samica, ktorá udržuje hierarchiu a poriadok vo svorke. Vlk je úchvatné zviera, veľmi citlivé a pragmatické. Jeho funkcia pre rovnováhu v prírode je nezastupiteľná," uviedol ich chovateľ Peter Seleštiansky.



Zároveň podotkol, že sú to plaché zvieratá, ľudí sa boja a vyhýbajú sa im. Ich chov je v zoo bezkontaktný. "K našej svorke musím pristupovať veľmi vnímavo, sledovať náladu zvierat, pretože akákoľvek nezvyčajná situácia môže vyústiť do stresovej reakcie zvierat," doplnil chovateľ.



Od vzniku bratislavskej zoo bol vlk eurázijský jej súčasťou až do začiatku 80. rokov. Vtedy pôvodný výbeh vlkov odstránili pre výstavbu diaľnice. Chov vlkov eurázijských obnovili v roku 2006. V januári 2024 sa uskutočnil presun piatich vlkov z holandskej zoo Dierenpark v Amersfoorte do Bratislavy.