Zoo v Košiciach pokračuje v chove medveďov

Na snímke medveď hnedý v košickej zoologickej záhrade 18. januára 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 25. januára (TASR) – Košická zoologická záhrada si tento mesiac pripomína 20 rokov od narodenia medvedích pätorčiat, ktorými si vyslúžila aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov. O výnimočne veľký počet mláďat sa vtedy postarali zakladatelia chovu medveďov hnedých Maťa a Kubo. Zoo aj v súčasnosti pokračuje v chove hnedých chlpáčov, ktorí sú jedným z lákadiel pre návštevníkov.Medvieďatá, ktoré prišli na svet v januári 2002, boli dvojnásobným prekvapením.vysvetlil zoológ Patrik Pastorek.Veľký prírastok rozhodol o výstavbe nového chovného zariadenia. Je výsekom pôvodného biotopu a unikátom medzi zoologickými záhradami, ktoré chovajú medvede. Košická zoo vtedy chovala až deväť jedincov – rodičovský pár a mláďatá z dvoch vrhov. Z tejto zostavy tam dnes žijú už iba 25-ročný Žabo a samica z pätorčiat Cindy.Zoologická záhrada sa rozhodla obnoviť chov medveďov, pričom využila príležitosť v roku 2020, ktorú ponúkala Záchranná stanica a Ekocentrum v Zázrivej. Dve mláďatá Máša a Filip prišli o matku pri ťažbe dreva v Malej Fatre.priblížila pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.Aj keď verejnosť má súčasné obdobie spojené so zimným spánkom, vzhľadom na miernu zimu nie je výnimočné vidieť medveďa v prírode. Ide o takzvaný nepravý zimný spánok, keď sú zvieratá sporadicky aktívne. V košickej zoo sú toho príkladom tri najmladšie prírastky, ktoré si užívajú zimu a sneh.uviedla Malešová.Žabo navyše v utorok opäť dostal príležitosť prejaviť svoju silu a schopnosti pri testovaní odolnosti chodníkového odpadkového koša zabezpečeného proti vniknutiu medveďa. Samca zlákal pach košov i sladké vône pečiva a medu. Nádoby ukotvené hlboko do zeme mu však odolali.