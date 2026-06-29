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Zoo v Košiciach upravila pre horúčavy kŕmenie zvierat

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Na snímke byvoly vodné počas sprchovania v košickej zologickej záhrade počas veľkých horúčav 15. júla 2024. Foto: TASR - František Iván

Zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok, využívajú na ochladenie aj vodu. Patrí medzi ne napríklad výbeh medveďov hnedých, hoci potok je v súčasnosti menej výdatný.

Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - V košickej zoologickej záhrade pristúpili pre aktuálne horúčavy k úprave kŕmnych dávok a zvieratám zabezpečujú aj ochladzovanie. Chovatelia im v týchto dňoch venujú zvýšenú pozornosť, dostávajú viac krmiva bohatého na vodu, najmä ovocia a zeleniny. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.

Zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok, využívajú na ochladenie aj vodu. Patrí medzi ne napríklad výbeh medveďov hnedých, hoci potok je v súčasnosti menej výdatný. Chovatelia im preto pripravujú aj časť kŕmnej dávky v mrazenej forme. V pondelok medvede Linda a Leon dostali hovädzí vývar s kúskami ovocia a zeleniny, v ktorom nechýbali maliny, melón či čučoriedky. Ľadové osvieženie privítali aj lemury kata, malpy hnedé a surikaty, ktoré dostali zmrzlinu plnú ovocia a zeleniny.

Ochladzovanie si užili aj emu hnedé, ktoré chovatelia osviežili sprchou. „Aj keď sa na prvý pohľad nezdá, že by emu vyhľadávali vodu, patria medzi výborných plavcov. Je všeobecne známe, že v prirodzenom prostredí Austrálie sa veľmi rady kúpu. Rovnako pozitívny vzťah k vode majú lamy,“ uviedol hlavný zoológ Patrik Pastorek. Spomedzi troch druhov lám, ktoré zoo chová, dostali sprchu alpaky. Podľa zoologickej záhrady vodu v horúčavách priam očakávajú. Ochladenie pripravili aj byvolom vodným, ktorým sa vo výbehu postupne stráca voda z jazierka.

Zvieratá počas horúcich dní častejšie opúšťajú vonkajšie výbehy a vyhľadávajú chládok vo vnútorných priestoroch, pod stromami alebo prístreškami. Rozsiahle teritórium, ktoré obýva šesť druhov antilop, môže preto uprostred dňa pôsobiť prázdno. Návštevníci ich môžu pozorovať najmä v tieni pod stromami, ideálne ráno alebo popoludní okolo 17.00 h.
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