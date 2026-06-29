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Zoo v Košiciach upravila pre horúčavy kŕmenie zvierat
Zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok, využívajú na ochladenie aj vodu. Patrí medzi ne napríklad výbeh medveďov hnedých, hoci potok je v súčasnosti menej výdatný.
Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - V košickej zoologickej záhrade pristúpili pre aktuálne horúčavy k úprave kŕmnych dávok a zvieratám zabezpečujú aj ochladzovanie. Chovatelia im v týchto dňoch venujú zvýšenú pozornosť, dostávajú viac krmiva bohatého na vodu, najmä ovocia a zeleniny. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok, využívajú na ochladenie aj vodu. Patrí medzi ne napríklad výbeh medveďov hnedých, hoci potok je v súčasnosti menej výdatný. Chovatelia im preto pripravujú aj časť kŕmnej dávky v mrazenej forme. V pondelok medvede Linda a Leon dostali hovädzí vývar s kúskami ovocia a zeleniny, v ktorom nechýbali maliny, melón či čučoriedky. Ľadové osvieženie privítali aj lemury kata, malpy hnedé a surikaty, ktoré dostali zmrzlinu plnú ovocia a zeleniny.
Ochladzovanie si užili aj emu hnedé, ktoré chovatelia osviežili sprchou. „Aj keď sa na prvý pohľad nezdá, že by emu vyhľadávali vodu, patria medzi výborných plavcov. Je všeobecne známe, že v prirodzenom prostredí Austrálie sa veľmi rady kúpu. Rovnako pozitívny vzťah k vode majú lamy,“ uviedol hlavný zoológ Patrik Pastorek. Spomedzi troch druhov lám, ktoré zoo chová, dostali sprchu alpaky. Podľa zoologickej záhrady vodu v horúčavách priam očakávajú. Ochladenie pripravili aj byvolom vodným, ktorým sa vo výbehu postupne stráca voda z jazierka.
Zvieratá počas horúcich dní častejšie opúšťajú vonkajšie výbehy a vyhľadávajú chládok vo vnútorných priestoroch, pod stromami alebo prístreškami. Rozsiahle teritórium, ktoré obýva šesť druhov antilop, môže preto uprostred dňa pôsobiť prázdno. Návštevníci ich môžu pozorovať najmä v tieni pod stromami, ideálne ráno alebo popoludní okolo 17.00 h.
Zvieratá vo výbehoch, ktorými preteká potok, využívajú na ochladenie aj vodu. Patrí medzi ne napríklad výbeh medveďov hnedých, hoci potok je v súčasnosti menej výdatný. Chovatelia im preto pripravujú aj časť kŕmnej dávky v mrazenej forme. V pondelok medvede Linda a Leon dostali hovädzí vývar s kúskami ovocia a zeleniny, v ktorom nechýbali maliny, melón či čučoriedky. Ľadové osvieženie privítali aj lemury kata, malpy hnedé a surikaty, ktoré dostali zmrzlinu plnú ovocia a zeleniny.
Ochladzovanie si užili aj emu hnedé, ktoré chovatelia osviežili sprchou. „Aj keď sa na prvý pohľad nezdá, že by emu vyhľadávali vodu, patria medzi výborných plavcov. Je všeobecne známe, že v prirodzenom prostredí Austrálie sa veľmi rady kúpu. Rovnako pozitívny vzťah k vode majú lamy,“ uviedol hlavný zoológ Patrik Pastorek. Spomedzi troch druhov lám, ktoré zoo chová, dostali sprchu alpaky. Podľa zoologickej záhrady vodu v horúčavách priam očakávajú. Ochladenie pripravili aj byvolom vodným, ktorým sa vo výbehu postupne stráca voda z jazierka.
Zvieratá počas horúcich dní častejšie opúšťajú vonkajšie výbehy a vyhľadávajú chládok vo vnútorných priestoroch, pod stromami alebo prístreškami. Rozsiahle teritórium, ktoré obýva šesť druhov antilop, môže preto uprostred dňa pôsobiť prázdno. Návštevníci ich môžu pozorovať najmä v tieni pod stromami, ideálne ráno alebo popoludní okolo 17.00 h.