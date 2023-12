Zoo v Košiciach v snahe ušetriť predáva niektoré zvieratá

Košice 7. decembra (TASR) - Zoologická záhrada v Košiciach v snahe ušetriť peniaze začína s vyraďovaním niektorých nadbytočných zvierat. V súvislosti so zlou finančnou situáciou mesta tento mesiac upustila aj od organizovania tradičných podujatí. TASR o tom za zoo informovala Eva Malešová s tým, že sa to s najväčšou pravdepodobnosťou odrazí aj na návštevnosti.



"Dodržať rozhodnutie mesta, že každý mestský podnik v tomto krízovom režime má povinnosť ušetriť päť percent prevádzkových nákladov, nie je v podmienkach našej organizácie jednoduché," uviedol riaditeľ zoo Erich Kočner. Dodal, že zvieratá musia mať vytvorené adekvátne podmienky na prežitie aj v zime.



Spresnil, že prešli všetky chovné zariadenia, aby eliminovali úniky tepla. Pomohli si napríklad minerálnou vatou. "V snahe ušetriť na krmive využívame aj vlastné zdroje a začali sme vyraďovať zvieratá nevhodné do chovu a z vlastného odchovu aj predajom, čo však v súčasnosti nie je cieľom zoo," zdôraznil.



Ako pre TASR vysvetlil, predaj sa týka len niektorých druhov zvierat, z ktorých majú viac kusov. "Ide o takzvané nadbytočné zvieratá, hlavne domáce plemená," dodal s tým, že záujem môže prejaviť aj verejnosť. Na predaj sú napríklad aj andulky.



K úspore nákladov na energie má tiež pomôcť upustenie od organizovania tradičných decembrových podujatí ako Mikuláš pre deti a Vianočná zoo. Malešová tak predpokladá, že sa nepodarí dosiahnuť štvrťmiliónovú návštevnosť za celý rok. "Keďže zoo zrušila predvianočné akcie, je takmer isté, že decembrová návštevnosť bude nižšia ako obvykle," dodala s tým, že od začiatku roka prišlo do areálu zoo v Košiciach 242.000 ľudí.



Mesto Košice pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. Zoo je príspevkovou organizáciou mesta.