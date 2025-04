Zoo v Spišskej Novej Vsi otvorí svoje brány v utorok

Spišská Nová Ves 28. apríla (TASR) - Po nútenej prestávke sa v utorok 29. apríla po zime opäť otvoria brány spišskonovoveskej zoologickej záhrady. Riaditeľ Karol Dzurik pre TASR potvrdil, že na uvoľnenie opatrení v súvislosti so šírením slintačky a krívačky (SLAK) boli pripravení a vďaka tomu môžu zoo uviesť do prevádzky v podstate ihneď.



„Pôvodne sme plánovali otvoriť 1. apríla, tak ako každý rok, takže v podstate sme prišli o mesiac návštevnosti. Vlani bola Veľká noc v marci a tento rok sme tak prišli aj o veľkonočné prázdniny, keď bolo aj pekné počasie. Počítame, že výpadok v tržbách bol okolo 60.000 eur,“ uviedol Dzurik. Vykryť výpadok financií pomôže zriaďovateľ zoo, ktorým je mesto Spišská Nová Ves. Riaditeľ verí, že pomocnú ruku im formou kompenzácie podá aj štát.



Štátna veterinárna a potravinová správa od pondelka uvoľnila niektoré opatrenia v súvislosti so šírením SLAK. Zvieratá ohrozené touto infekčnou chorobou v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji sa už môžu za určitých podmienok premiestňovať do iných chovov a na pastviny. Otvoriť sa môžu aj zariadenia na vystavovanie verejnosti, vrátane zoo a cirkusov v Prešovskom a Košickom kraji, ktoré majú vnímavé zvieratá, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR na svojej internetovej stránke.