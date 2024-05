Zoo v Spišskej Novej Vsi si pripomína 35. výročie svojho založenia

Spišská Nová Ves 12. mája (TASR) - Spišskonovoveská zoologická záhrada (zoo) si pripomína 35. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti si pre návštevníkov pripravila v nedeľu bohatý program. Ako pre TASR povedal jej riaditeľ Karol Dzurik, program bol najmä pre deti.



"Od 12.00 h do 14.00 h si Dračia stopa pripravila rôzne súťažné stanovištia, od 14.00 h do 15.00 h bola na programe veľká detská párty s Ujom Ľubom. Od 15.00 h do 17.00 h sú najmä pre najmenších návštevníkov pripravené labky z Labkovej patroly, maskoty budú zabávať deti," uviedol pre TASR Dzurik.



Zoo v Spišskej Novej Vsi svoje brány otvorila pre verejnosť 12. mája 1989. "Kedysi ju navštevovalo 5000 až 10.000 ľudí ročne, v súčasnosti je to 135.000. Areál sa za tie roky postupne stále rozširoval, zväčšoval, a takisto aj počet zvierat. Dnes zoo chová 135 druhov zvierat v počte 550 jedincov," priblížil riaditeľ.



Novinkou je pavilón Aquaterra, kde môžu návštevníci vidieť rôzne druhy plazov a ryby. "Medzi najzaujímavejšie zvieratá v zoo patria orangutan bornejský, tiger ussurijský, lev púšťový alebo gibóny bieloruké. Celkovo máme 14 druhov primátov," povedal Dzurik.



Ako pokračoval, zoo je situovaná na kraji mesta. "Nachádza sa tu veľké jazero a veľa drevín, ktoré vytvárajú príjemný tieň pre návštevníkov. Areálom zoo preteká potok, čiže ľudia sa nachádzajú v prírode a prechádzku im spestrujú výbehy zvierat," dodal riaditeľ.