Zoo zatvárajú v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi je otvorenie ohrozené

Košice/Spišská Nová Ves 21. marca (TASR) - Aj zoologickú záhradu v Košiciach pre verejnosť zatvárajú. Z preventívnych dôvodov svoj pavilón Aquaterra zatvorila už i zoo v Spišskej Novej Vsi. Dôvodom sú celoslovenské preventívne opatrenia nariadené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR v súvislosti so šírením ochorenia slintačky a krívačky.



"Zoo bude zatvorená do odvolania. Verejnosť budeme informovať," uviedla pre TASR Eva Malešová z košickej zoo.



Riaditeľ zoo v Spišskej Novej Vsi Karol Dzurik pripomenul, že táto zoo bola zatvorená, keďže celoročne býva sprístupnený iba pavilón Aquaterra. "Ten sme práve zatvorili pre verejnosť. Otvorenie zoo sme plánovali na 1. apríla, avšak toto je ohrozené. Slintačka a krívačka je veľmi vážne ochorenie, a preto je potrebné zaviesť isté opatrenia. Medzi nimi aj zatvorenie zoologických záhrad, avšak nevieme na ako dlho. My len dúfame, že na čo najkratší čas, keďže sme závislí od príjmu zo vstupného," uviedol pre TASR.



Slintačka a krívačka je potvrdená v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Martin Chudý informoval, že preventívne opatrenia v dôsledku jeho výskytu prinesú aj zatvorenie zoo na území celého Slovenska. V lokalite Komárna a Dunajskej Stredy bude okrem iného aj zákaz vstupu do lesov.