Zoolampa v Národnej zoo Bojnice sa bude venovať vtáctvu

Bojnice 22. januára (TASR) - Najbližšia Zoolampa v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach sa bude venovať téme avifauny, teda svetu vtáctva. O "operených anjeloch" príde vo štvrtok (23. 1.) do tamojšieho environmentálneho centra diskutovať ornitológ a ochranca prírody Vladimír Slobodník. Informoval o tom hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



Zoolampa je formát verejnej diskusie, ktorý Národná zoologická záhrada Bojnice spustila ešte v minulom roku. Zámerom projektu bolo vytvoriť priestor na diskusiu a snaha o riešenie environmentálnej problematiky. "Každý mesiac diskutuje moderátor s vybraným hosťom na rôzne aktuálne ekologické témy v spoločnosti. Do diskusie sú pozývaní odborníci, intenzívne sa zaujímajúci o danú problematiku. Formou svojich otázok môžu do diskusie zasahovať i diváci," spomenul Slašťan.



Súčasťou diskusie je podľa neho vždy aj komentované premietanie fotografií alebo tematické krátke video. "Hosťami sú a budú ľudia, ktorým záleží na tom, v akom svete žijeme, a preto cítia povinnosť otvárať aj nepríjemné témy a počas diskusie divákov vzdelávať i motivovať. Spoločne s publikom, ktoré sa aktívne do diskusií zapája, hľadá moderátor odpovede na otázky u hostí, ktorí sú odborníkmi na danú oblasť," doplnil.



Hosťami doterajších diskusií boli zoológ Juraj Žiak, horolezec Ivan Petráš a cestovateľka Andrea Klasová.