Zoologička SSM priblíži v Matejovom dome svet blanokrídleho hmyzu

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Blanokrídly hmyz je druhovo najpočetnejšou skupinou našej fauny a je témou prednášky zoologičky Renáty Kapustovej, ktorá sa uskutoční 20. júna v Matejovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici. Návštevníci sa tiež dozvedia, kedy sa ho báť a ako postupovať pri uštipnutí. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



"Prednáška uvedie poslucháčov do tajomného sveta blanokrídleho hmyzu, ktorý má veľký význam pre prírodu i človeka. Rozprávať sa budeme najmä o včelách, osách, sršňoch, čmeliakoch. Súboje kráľovien či robotníc, paralyzovanie alebo usmrtenie koristi, napadnutie nepriateľa a obrana hniezda, to všetko sa deje vďaka žihadlám a jedom, ktorými tieto živočíchy disponujú," priblížila Kapustová.



Podľa nej sú alergické reakcie na jedy blanokrídleho hmyzu po bodnutí alebo uhryznutí bežné. "Do radu blanokrídleho hmyzu patria však aj mravce. Ako mnohé iné druhy, mravec hôrny nemá žihadlo, má však výkonné hryzadlá a svoj jed dokáže vstreknúť do rany priamo po uhryznutí," doplnila zoologička SSM.



Ako upozornila, jed včiel a ôs, ale aj sršňov je u zdravých ľudí životu nebezpečný až po niekoľkých stovkách bodnutí. U alergikov môže, naopak, jediné uštipnutie viesť k život ohrozujúcim reakciám.