Zoologická záhrada tento rok prilákala už rekordných 250.000 ľudí

Košice 11. novembra (TASR) - V košickej zoologickej záhrade tento rok dosiahli návštevnícky rekord, keď jej bránami prešlo 250.000 ľudí. Stalo sa tak prvýkrát v jej 40-ročnej histórii. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Jubilejnou štvrťmiliónovou návštevníčkou sa stala mladá mamička Simona Šoltésová z Košíc, ktorá prišla so svojím ročným synom Riškom. Ako prezradila, do zoo sa chystali minulý týždeň, ale pre zlé počasie návštevu odložili na tento deň. Lákadlom sa pre nich stal medveď, ktorého miniatúrna podoba má čestné miesto aj na kočiariku. Privítali ich primátor Košíc Jaroslav Polaček, riaditeľ zoo Erich Kočner, starosta mestskej časti Kavečany Martin Balčík a manažérka DinoParku Katarína Sopková.



Z pohľadu návštevnosti k top mesiacom tohto roka patrili marec, júl a august. V porovnaní s minulým rokom ide o 12-percentný nárast. "O tento skvelý výsledok sa pričinili nielen dobré počasie, mláďatá, nové druhy zvierat, ale veľkým lákadlom sa stal Náučný chodník Lužný les s lanovými prekážkami pre deti. Nadzemný chodník vedúci pôvodným biotopom horského lužného lesa, obohatený o nadrozmerné 3D modely plazov a obojživelníkov, vyrástol vďaka projektu slovensko-maďarskej prihraničnej spolupráce, ktorý zoo realizovala v spolupráci so Zoo Budapešť v rámci programu Interreg," uviedla Malešová.