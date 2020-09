Bratislava 17. septembra (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave má novú samicu nosorožca tuponosého južného. Vo štvrtok sa uskutočnil transport samice zo zoologickej záhrady Africa Alive v anglickom meste Kessingland. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu Alexandra Podgórska s tým, že samica Tootsie sa tak pripojila k samici Ade, ktorá je obyvateľkou zoo už 34 rokov.



Dvadsaťdeväťročná samica Tootsie precestovala niekoľko zoo v Spojenom kráľovstve. „Tootsie váži približne 1685 kilogramov a za svoj život sa stala matkou dvoch samcov. S inými nosorožími samicami vychádzala v predošlom domove veľmi dobre, zvykla sa s nimi pásť, ležať s nimi, ale rada niekedy trávi čas aj osamote. Miluje bahenné kúpele, čo je pre nosorožce typické, lebo váľaním v bahne sa ochladzujú a ošetrujú si svoju hrubú kožu,“ priblížila Podgórska.



Každý realizovaný transport zvieraťa má presne stanovené pravidlá. Prvým dôležitým krokom bolo podľa Podgórskej naučiť Tootsie chodiť do transportnej debny. Trénovanie trvalo takmer tri týždne. V deň prevozu sa debna uzatvorila a žeriavom naložila na kamión. Rovnaký postup prebehol aj v bratislavskej zoologickej záhrade.



Dovoz novej samice sa realizoval na základe odporúčania európskeho koordinátora chovu. Pravdepodobne na jar 2021 plánuje zoo doviezť aj tretiu samicu s cieľom vytvorenia malej skupiny samíc, ktoré aj v prírode žijú sociálne. Nosorožec tuponosý južný je zaradený do takzvaného EEP, teda do Európskeho ex situ programu.