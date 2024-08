Zoologická záhrada v Bratislave pripomenie význam a vzácnosť vlkov

Bratislava 9. augusta (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa vlkov pripomenie význam a vzácnosť týchto šeliem, ktoré majú pre prírodu kľúčový význam. Pri výbehu vlkov euroázijských organizuje v utorok 13. augusta podujatie Vlčia hodinka. Návštevníci spoznajú život vlkov, ale aj jednotlivých členov svorky.



"Vlk je úchvatné zviera, veľmi citlivé a pragmatické. Jeho funkcia pre rovnováhu v prírode je nezastupiteľná. Stará sa o prírodu a udržuje v nej poriadok. Vlky lovia to, čo v prírode nemá byť, slabé a choré jedince, regulujú populáciu kopytníkov," približuje ich chovateľ Peter Seleštiansky.



Vlčiu svorku v bratislavskej zoo tvorí alfa pár a ich traja potomkovia. Dominantnou je hlavná samica, ktorá udržuje hierarchiu a poriadok vo svorke. Ich chov je bezkontaktný. K svorke musí chovateľ podľa vlastných slov pristupovať veľmi vnímavo a sledovať náladu zvierat. Akákoľvek nezvyčajná situácia môže totiž podľa neho vyústiť do stresovej reakcie zvierat.



Od vzniku bratislavskej zoo bol vlk eurázijský jej súčasťou až do začiatku 80. rokov. Vtedy pôvodný výbeh vlkov odstránili pre výstavbu diaľnice. Chov vlkov eurázijských obnovili v roku 2006. Výbeh vlkov v lesnej časti zoo otvorili v roku 2017, obývalo ho spolu šesť jedincov žijúcich v dvoch svorkách. Koncom októbra vo vysokom veku uhynul posledný vlk. Vlani na jeseň výbeh vyčistili. V januári 2024 sa uskutočnil presun piatich vlkov z holandskej zoo Dierenpark v Amersfoorte do Bratislavy.



Chov vlka eurázijského je v rámci zoologických záhrad pôsobiacich v Európe riadený koordinátorom chovu.