Opäť v prírode:Zoologičky vypustili sluku hôrnu, ktorú našli v Martine

Martin 8. decembra (TASR) - Zoologičky Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra tento týždeň úspešne vypustili do voľnej prírody sluku hôrnu, ktorú našli v Martine. Informovali o tom na sociálnej sieti.



Sluka bola podľa zoologičiek otrasená, pravdepodobne po náraze do sklenenej steny nákupného centra. "Nárazy vtákov do okien, sklenených výplní stien budov či autobusových zastávok nie sú ojedinelé. V období migrácie jedincov sú nárazy vtákov častejšie. Sluku sme prehliadli a nijaké zranenia nemala. Preto sme ju vypustili v blízkosti sútoku Turca s Váhom," uviedli.



Doplnili, že sluky hôrne sú sťahovavé vtáky a ich jesenná migrácia prebieha od októbra do konca novembra. "Náš jedinec bol pravdepodobne migrant zo severnejších častí Európy. Zimoviská majú sluky v južných oblastiach Európy, pobrežia Stredozemného mora a severného pobrežia Afriky. Sú typické dlhým priamym zobákom, pomocou ktorého vyhľadávajú v zemi potravu - červy, mäkkýše, hmyz, jeho larvy a podobne. Hniezdia vo vlhkých lesných biotopoch, hniezdo si stavajú na zemi," priblížili zoologičky.