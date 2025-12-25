< sekcia Regióny
ZOS Senica ponúka návštevníkom výstavu maliara Jána Glózika zo Srbska
Autor TASR
Senica 25. decembra (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) Senica ponúka návštevníkom výstavu insitného maliara Jána Glózika zo srbskej Kovačice. Jeho tvorba zdobí mnohé galérie po celom svete. Získal aj striebornú plaketu za tvorivosť a propagáciu slovenského insitného umenia v Srbsku, za rozvoj slovensko-srbských vzťahov v oblasti kultúry a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. TASR o tom informovala odborná pracovníčka pre záujmovo-umeleckú činnosť ZOS Senica Adriána Záškvarová.
Autor je predstaviteľom Kovačickej insity a má za sebou viac ako 30 samostatných a 60 spoločných výstav tak doma, ako aj v zahraničí. „Ako nasledovník kovačických predstaviteľov insitného umenia je známy v mnohých kútoch sveta, napríklad Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Japonsko, Čínska ľudová republika, Kanada a mnohé ďalšie,“ ozrejmila.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila začiatkom decembra. Výstava je k dispozícii do 9. januára 2026. Insitné alebo naivné umenie je kategória neprofesionálneho umenia, ktoré tvoria samoukovia vychádzajúci z vlastnej predstavivosti a citov, bez formálneho umeleckého vzdelania, často zobrazujúceho osobitý pohľad na svet, tradície, život a krajinu s dôrazom na prirodzenosť, farebnosť a symboliku namiesto akademických noriem.
