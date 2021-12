ŽOS Trnava začne vyrábať rámy pre hybridné lokomotívy

Trnava 8. decembra (TASR) – Spoločnosť ŽOS Trnava uzavrela kontrakty na modernizáciu siedmich železničných spacích vozňov pre nemeckú spoločnosť RDC Asset GmbH a na výrobu 100 rámov pre hybridné lokomotívy Toshiba Railway Europe GmbH. Je to pre ňu, ako uvádza spoločnosť v tlačovej správe, otvorenie dverí do nového segmentu v oblasti strojárskej výroby.



Projekt je v súlade s dlhodobou stratégiou ŽOS Trnava v segmente modernizácií osobných vozňov a rozšírenia jej pôsobenia na trhu pre zahraničných zákazníkov. "Sme pripravení pri úspešnom napredovaní projektov poskytnúť ďalšie dodatočné kapacity pre prípadné opcie rámov, ako i kapacity pre výrobu ďalších zváraných konštrukcii a celkov," uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Zdenko Lančarič. Kontrakt na výrobu rámov je rozdelený na štyri roky, pričom v roku 2022 vyrobia osem kusov rámov pre lokomotívu novej generácie, spĺňajúcej prísne emisné kritériá.



Na základe potreby zvyšovania efektivity a kapacít výroby spoločnosť koncom novembra odovzdala do prevádzky nové priestory divízie nákladných vozňov ako prvú etapu investičnej akcie. "Získali sme dve produktívne koľaje a šesť boxových stanovísk s celkovou výmerou 1500 metrov štvorcových (m2) produkčnej plochy, ktorá je obhospodarovaná dvomi žeriavmi, každý má nosnosť 8000 kilogramov (kg)," uviedol generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica.



V druhej etape investičného plánu pribudnú ďalšie dve stanovištia. "V súčasnosti je na novovytvorenej výrobnej ploche umiestnený projekt rekonštrukcie vozňov Laaers," dodal Lančarič.



Začiatkom roka 2021 ŽOS Trnava vyhrala súťaž za takmer 14 miliónov eur na vývoj, konštrukciu a dodávku 90 kusov nákladných samovýsypných štvornápravových vozňov radu Faccns pre rakúske ÖBB a uzavrela aj zmluvu s Waggonbau Niesky na 130 nemeckých autovozňov, týkajúcu sa dodávok hlavných konštrukčných skupín autovozňov. V júli uzatvorila kontrakt, v rámci ktorého sa budú vykonávať revízie ležadlových vozňov RDC Asset GmbH v garantovanom rozsahu desať vozňov ročne.