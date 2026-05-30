ZOS v Senici sprístupní výstavu súťaže AMFO TTSK
Autor TASR
Senica 30. mája (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici pripravuje na 8. júna vernisáž krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 2026, začne sa o 17.00 h. Súčasťou podujatia bude vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien a čestných uznaní autorom. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.
Pre účastníkov súťaže pripravili organizátori podujatia aj odborno-rozborový seminár s členmi poroty, ktorý sa uskutoční o 15.00 h. Do krajského kola postúpilo 74 autorov z TTSK, súťaž AMFO je trojstupňová a postupová.
Autori ocenení alebo odporučení odbornými porotami v regionálnych kolách postúpili do krajského kola, z ktorého môžu postúpiť do celoštátnej súťaže AMFO 2026. Predložené fotografické práce posudzovala odborná porota, ktorá rozhodla o udelení cien a čestných uznaní.
Hlavným partnerom a odborným garantom súťažnej výstavy je Národné osvetové centrum v Bratislave. Výstava bude verejnosti prístupná do 30. júna. Otvorená bude v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h, v stredu do 17.00 h.
