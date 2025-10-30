< sekcia Regióny
Zostavovanie rozpočtu v Kremnici ovplyvnila aj konsolidácia
Kremnica 30. októbra (TASR) - Plánovaný úver vo výške milión eur, ale aj dosahy konsolidácie na oblasť verejnej správy zohľadnila kremnická samospráva pri zostavovaní rozpočtu mesta na budúci rok. Rozpočet mesta na rok 2026, ktorý primátor Kremnice Martin Novodomec označil ako rozpočet do ťažkých časov, schválili poslanci na svojom októbrovom zasadnutí.
Novodomec na rokovaní mestského zastupiteľstva pripomenul, že rozpočet vychádza z neistých čísiel, keďže pri jeho zostavovaní ešte nebol schválený štátny rozpočet a nebola známa ani výška podielových daní pre mestá a obce či výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy. Aj preto bude rozpočet čakať podľa jeho slov v budúcom roku niekoľko zmien. V nich zapracujú výdavky, ktoré v súčasnosti v rozpočte nie sú.
Podotkol, že v rozpočte sú v rámci výdavkovej časti započítané aj niektoré predpokladané dosahy vyplývajúce z konsolidácie. Podľa Novodomca ide napríklad o zvyšovanie minimálnej mzdy či platov v školstve. Za dôležité však považuje, že v budúcom roku mesto nezdvihne dane ani poplatky pre občanov. „Čo je pozitívne, lebo sme si vedomí, že konsolidácia bude mať vplyv najmä na peňaženky občanov,“ skonštatoval.
Rozpočet mesta na budúci rok ráta aj s plánovaným úverom vo výške milión eur, ktorý chce samospráva v prípade jeho prijatia použiť na spolufinancovanie projektov podporených z eurofondov. Neisté však podľa primátora je, ako bude vyzerať reforma poskytovania sociálnych služieb a ako sa bude ďalej vyvíjať financovanie opatrovateľskej služby.
Bežný rozpočet mesta Kremnica na rok 2026 počíta s príjmami na úrovni 6.823.642 eur a výdavkami vo výške 7.021.759 eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1.517.133 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.
