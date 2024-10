Zostavovanie rozpočtu Trnavy má komplikácie, chýbajú aktuálne dáta

Trnava 24. októbra (TASR) - Proces zostavovania budúcoročného rozpočtu mesta Trnava nie je bezproblémový, keďže chýbajú aktuálne dáta. Prognózu určovania podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb z júna tohto roka nepovažuje mesto vzhľadom na konsolidáciu verejných financií za východiskovú pre zostavenie rozpočtu. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



"Okrem toho situáciu komplikuje aj presun originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách, čo si vyžaduje zmeny v rozpočtoch obcí a miest," priblížila s tým, že príprava mestského rozpočtu je v počiatočnej fáze, zostavuje sa príjmová časť a merateľné ukazovatele.



"Schválenie vyššej sadzby DPH z 20 percent na 23 percent od 1. januára 2025 v rámci konsolidačného vládneho balíčka spôsobí nárast cien všetkých tovarov a služieb o minimálne tri percentá, čím budú rozpočty obcí a miest zaťažené vyššími výdavkami, keďže mesto si nemôže zaplatenú DPH z tovarov a služieb odpočítať a uplatňovať jej odpočet," dodala Majtánová. Tlak na bežné výdavky bude podľa nej spôsobený aj rastom miery inflácie, najmä v súvislosti so zavedením transakčnej dane.



Je podľa nej pravdepodobné, že si bude musieť mesto určiť priority v rámci financovania jednotlivých projektov. "Tvorba rozpočtu je zatiaľ iba v prípravnej fáze, no určite nebudeme zvyšovať daň z nehnuteľností. Pokiaľ by sme pristúpili ku korekcii poplatku za odpad, tak iba v intenciách zákona, aby odzrkadľovala výšku vynaložených nákladov," doplnila pre TASR.