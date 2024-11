Zostavovanie rozpočtu v Žiari nad Hronom je podľa Antala veľmi ťažké

Žiar nad Hronom 26. novembra (TASR) - Vykryť bežné výdavky mesta Žiar nad Hronom v budúcom roku nebude podľa žiarskeho primátora Petra Antala jednoduché. V súvislosti s prípravou mestského rozpočtu na budúci rok uviedol, že mesto pravdepodobne bude musieť zvýšiť niektoré poplatky.



"Čaká to asi celé Slovensko. Žiaľ, to dofinancovanie miest a obcí nenastalo. Je tam obrovský výpadok a zvyšujúce sa nároky, zvyšujúce sa kladené úlohy na mestá a obce, ktoré nie sú kryté z podielových daní," uviedol Antal pre TASR.



Aké zvyšovanie daní či poplatkov samospráva pripravuje nechcel Antal zatiaľ konkretizovať, keďže je celý rozpočet v štádiu príprav. Schvaľovať by ho mali mestskí poslanci na svojom rokovaní v decembri.



Zostavovanie rozpočtu mesta však Antal považuje zatiaľ za najťažšie počas svojho pôsobenia vo funkcii. "Robíme na tom intenzívne, aby sme sa mohli pod taký rozpočet podpísať aj pod opatrenia, ktoré budeme navrhovať," podotkol.



Mesto podľa jeho slov šetrí už niekoľko rokov, posledné tri roky intenzívnejšie. Pripustil, že problémom pre samosprávu je financovanie rozvojových zámerov, no ešte väčším problémom je bežný rozpočet, vykrytie bežných prevádzkových výdavkov.



Dôvodom tohto stavu sú podľa Antala opatrenia z minulých rokov, ale aj aktuálne. "Jednoznačne je to starý problém daňového bonusu, ktorý sa čiastočne ako keby vyriešil tým, že sa znížil daňový bonus, ale prišla nám inflácia, zvyšovanie všetkého. Do toho zvýšená daň z pridanej hodnoty, ktorá rovnako postihne mesto," skonštatoval. Všetky tieto opatrenia podľa jeho slov zvyšujú mestu nároky na financie, na ktoré však príjem z podielových daní nestačí.