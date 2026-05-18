Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
Zosuv na vozovke pri Novákoch prejde sanáciou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Nováky 18. mája (TASR) - Zosuv na časti vozovky na ceste I/9 pri Novákoch v okrese Prievidza prejde sanáciou. Slovenská správa ciest (SSC) už vysúťažila zhotoviteľa, práce si vyžiadajú i obmedzenia dopravy. Cestári zároveň pripravujú i rekonštrukciu úseku cesty od Novák až po Pravotice (okres Bánovce nad Bebravou). TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Poškodenie sa nachádza na časti pravej strany vozovky na ceste medzinárodného významu pri Novákoch, ktorá je hlavným ťahom na Trenčín. Polícia v nedeľu (17. 5.) na sociálnej sieti informovala, že k zosuvu došlo vplyvom poveternostných vplyvov, premávku na úseku obmedzila dopravným značením.

„SSC aktuálne pripravuje administratívne procesy pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania na opravu zosuvu. Po podpise zmluvy sa začne so sanáciou,“ uviedla Lukáčová.

Spoločnosť podľa nej v súčasnosti predpokladá, že práce potrvajú najviac tri týždne. „Doprava bude premávať striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ doplnila.

Cestári na ceste I/9 v okrese Prievidza zabezpečujú a plánujú i ďalšie investície. „SSC v roku 2026 realizuje veľkoplošnú opravu cesty I/9 v intraviláne mesta Handlová. Okrem toho pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej prípravy a realizácie rekonštrukcie cesty I/9 v úseku Nováky - Dolné Vestenice - Pravotice tak, aby spĺňali parametre cesty prvej triedy,“ priblížila Lukáčová s tým, že okrem toho bude firma zabezpečovať bežnú údržbu ciest prvej triedy.
