Zosuv na vozovke pri Novákoch prejde sanáciou
Poškodenie sa nachádza na časti pravej strany vozovky na ceste medzinárodného významu pri Novákoch, ktorá je hlavným ťahom na Trenčín.
Autor TASR
Nováky 18. mája (TASR) - Zosuv na časti vozovky na ceste I/9 pri Novákoch v okrese Prievidza prejde sanáciou. Slovenská správa ciest (SSC) už vysúťažila zhotoviteľa, práce si vyžiadajú i obmedzenia dopravy. Cestári zároveň pripravujú i rekonštrukciu úseku cesty od Novák až po Pravotice (okres Bánovce nad Bebravou). TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Poškodenie sa nachádza na časti pravej strany vozovky na ceste medzinárodného významu pri Novákoch, ktorá je hlavným ťahom na Trenčín. Polícia v nedeľu (17. 5.) na sociálnej sieti informovala, že k zosuvu došlo vplyvom poveternostných vplyvov, premávku na úseku obmedzila dopravným značením.
„SSC aktuálne pripravuje administratívne procesy pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom, ktorý vzišiel z verejného obstarávania na opravu zosuvu. Po podpise zmluvy sa začne so sanáciou,“ uviedla Lukáčová.
Spoločnosť podľa nej v súčasnosti predpokladá, že práce potrvajú najviac tri týždne. „Doprava bude premávať striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ doplnila.
Cestári na ceste I/9 v okrese Prievidza zabezpečujú a plánujú i ďalšie investície. „SSC v roku 2026 realizuje veľkoplošnú opravu cesty I/9 v intraviláne mesta Handlová. Okrem toho pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej prípravy a realizácie rekonštrukcie cesty I/9 v úseku Nováky - Dolné Vestenice - Pravotice tak, aby spĺňali parametre cesty prvej triedy,“ priblížila Lukáčová s tým, že okrem toho bude firma zabezpečovať bežnú údržbu ciest prvej triedy.
