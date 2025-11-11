< sekcia Regióny
Zosuv za obcou Palota stabilizovali novým železobetónovým múrom
Autor TASR
Palota 11. novembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybudoval za obcou Palota v okrese Medzilaborce nový železobetónový oporný múr v dĺžke viac ako 46 metrov, ktorým sa podarilo zastabilizovať zosuv spôsobený podzemnými vodami a nevyhovujúcou geológiou. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie PSK Daša Jeleňová, stavbu financovali z programu Interreg, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov, pričom celkové náklady presiahli 448.000 eur.
Práce trvali približne jeden rok a zahŕňali výstavbu železobetónového múru na pilótových základoch, rozdeleného do štyroch dilatačných celkov. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie drenážneho systému a rigolu, ktoré zabezpečujú odvodnenie zosuvného územia.
„Našimi technickými opatreniami a stavebnými prácami sme na ceste druhej triedy za Palotou zabezpečili stabilitu a spoľahlivosť cestnej komunikácie a najmä bezpečnosť všetkým motoristom, ktorí týmto úsekom prechádzajú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že projekt zahŕňal aj komplexnú úpravu mostného objektu a odvodňovacieho systému.
Obnova sa dotkla aj vozovky v dĺžke 117 metrov. Na cestu sa položil nový asfaltový koberec vrátane infiltračných a spojovacích vrstiev, použité bolo cementom spevnené kamenivo i štrkodrvina. Súčasťou záverečných prác bola montáž nových zvodidiel, osadenie zábradlia a vyznačenie vodorovného dopravného značenia. Zhotoviteľom stavby bolo združenie firiem Metrostav DS a Dopravné staviteľstvo Bardejov, stavebný dozor zabezpečovala Správa a údržba ciest PSK.
