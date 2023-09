Košice 15. septembra (TASR) - Zoznam pamätihodností mesta Košice sa rozšíril o šesť návrhov. Schválili ich poslanci na tohtotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Do registra nehnuteľných pamätihodností pribudli budova Magistrátu mesta Košice, Kino Družba, renesančný stĺp v Ťahanovciach, stredoveký zmierovací kríž v Ťahanovciach a Historický evanjelický cintorín na Žriedlovej ulici.



Register nehmotných pamätihodností sa rozšíril o Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov v Košiciach. Podľa autora návrhu Juraja Gembického z Krajského pamiatkového úradu Košice by cieľom zápisu malo byť aj miestne prezentovať tradičné ručné zvonenia ako pozitívny príklad, či vytvárať u ľudí v meste pozitívny vzťah k ohrozenej zvonárskej tradícii a k jej záchrane i prezentovaniu. "Je treba ľuďom ukázať, že je to stále živá a naša tradícia, ktorá sa dá vykonávať aj v 21. storočí, aj to, ako ju v súčasnosti vykonávajú aj noví mladí nasledovníci starých zvonárov u nás," uviedol s tým, že Košice môžu byť povzbudivým príkladom aj pre iné mestá Slovenska.



Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík pripomenul, že zaradenie návrhov do zoznamu pamätihodností mesta by malo zlepšiť možnosti čerpania finančných prostriedkov na ich revitalizáciu z grantových schém, dotačných programov a eurofondov. Podľa všeobecne záväzného nariadenia má mesto utvárať podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamätihodností na svojom území.