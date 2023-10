Divadlo Zrakáč chystá premiéru inscenácie Nie je to tak, ako to vyzerá

Bratislava 6. októbra (TASR) - Nie je to tak, ako to vyzerá je názov novej inscenácie divadla Zrakáč. "Ukazuje bežný život nevidiacich v situáciách inšpirovaných skutočnými udalosťami, no s nadhľadom a s dávkou humoru," približuje nový počin Zuzana Hrebičíková, principálka divadla Zrakáč. V premiére ho uvedie v piatok 13. októbra v bratislavskom divadle La Komika.



Zrakáč je jediné divadlo v strednej Európe, ktoré tvoria nevidiaci a slabozrakí tvorcovia. Svojím pôsobením na kultúrnej scéne sa snaží búrať akékoľvek mylné predstavy o životoch zrakovo postihnutých ľuďoch. "Zámerom vybranej inscenácie je vzdelávanie divákov v oblasti všeobecnej znalosti a kontaktu s nevidiacimi a slabozrakými osobami," poznamenáva Hrebičíková k najnovšej inscenácii, ktorá je kolážou na prvý pohľad banálnych životných situácií.



Predstavenie sa začína ako vtip. Ernest príde domov skôr z práce a prichytí manželku v posteli so svojím kolegom. Situácia sa zdá byť na prvý pohľad riešiteľnou, pretože Ernest je nevidiaci. Prichytenému milencovi teda stačí len potichu odísť. "Avšak nie vždy je to tak, ako to vyzerá," naznačujú tvorcovia inscenácie.



Divadlo Zrakáč tvorí skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich hercov. V roku 2010 ho založil režisér Jozef Pražmári, ktorý tiež prišiel o podstatnú časť zraku. Pod jeho vedením absolvovali členovia súboru základný herecký kurz a naštudovali dve inscenácie. Od roku 2018 je toto zoskupenie pod vedením režisérskeho tandemu Matej Feldbauer a Pavol Viecha, s ktorými odpremiérovali dve inscenácie v Modrom salóne SND (2019 - Ste medzi nami, 2022 - Čaj u pána senátora). Teraz prichádzajú s novinkou v divadle La Komika.