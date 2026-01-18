< sekcia Regióny
Zranená česká turistka bola letecky prevezená do nemocnice
O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).
Autor TASR
Liptovské Revúce 18. januára (TASR) - V nedeľu krátko predpoludním pomáhala Horská záchranná služba (HZS) 52-ročnej turistke českej národnosti, ktorá sa nachádzala na zelenom turistickom značenom chodníku smerujúcom od sedla Ploskej k sedlu pod Čiernym kameňom vo Veľkej Fatre, kde si pošmyknutím a následným pádom spôsobila poranenie dolnej končatiny v oblasti kolena, pre ktoré nebola schopná túru dokončiť. HZS o tom informovala na webe.
O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorá pribrala na heliporte na Donovaloch horského záchranára z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra. „Záchranár HZS spolu s lekárom VZZS z Trenčína boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaka. Pacientku vyšetrili, ošetrili a pripravili na transport vrtuľníkom. Následne bola česká turistka letecky prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici na ďalšie ošetrenie,“ spresnili horskí záchranári.
