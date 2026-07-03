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ZRANENÁ CYKLISTKA: Po zrážke s chodkyňou vyslali pre ňu vrtuľník

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Chodkyňa utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny, ošetrili ju privolaní záchranári.

Autor TASR
Rankovce 3. júla (TASR) - Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu v obci Rankovce v okrese Košice-okolie. Podľa doterajších informácií došlo k zrážke cyklistky s chodkyňou. „Cyklistka utrpela zranenia, pre ktoré bola letecky transportovaná do nemocnice v Košiciach,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Chodkyňa utrpela zranenia hornej a dolnej končatiny, ošetrili ju privolaní záchranári.

„Presné okolnosti dopravnej nehody, jej príčina aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania,“ uviedla polícia. Prípad realizujú dopravní policajti z Košíc-okolia.

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