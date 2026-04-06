< sekcia Regióny
ZRANENÁ TURISTKA: Horskí záchranári pomáhali vo Veľkej Fatre
Transportovali ju štvorkolkou HZS a nižšie terénnym vozidlom do obce Liptovské Revúce (okres Ružomberok), kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovské Revúce 6. apríla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok vo Veľkej Fatre 42-ročnej žene slovenskej národnosti, ktorá si na žltom turistickom značenom chodníku pod Sedlom Ploskej spôsobila úraz dolnej končatiny v oblasti členka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali,“ priblížili horskí záchranári. Následne ju transportovali štvorkolkou HZS a nižšie terénnym vozidlom do obce Liptovské Revúce (okres Ružomberok), kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
„Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali,“ priblížili horskí záchranári. Následne ju transportovali štvorkolkou HZS a nižšie terénnym vozidlom do obce Liptovské Revúce (okres Ružomberok), kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.