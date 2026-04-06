Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. apríl 2026
< sekcia Regióny

ZRANENÁ TURISTKA: Horskí záchranári pomáhali vo Veľkej Fatre

Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovské Revúce 6. apríla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok vo Veľkej Fatre 42-ročnej žene slovenskej národnosti, ktorá si na žltom turistickom značenom chodníku pod Sedlom Ploskej spôsobila úraz dolnej končatiny v oblasti členka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali,“ priblížili horskí záchranári. Následne ju transportovali štvorkolkou HZS a nižšie terénnym vozidlom do obce Liptovské Revúce (okres Ružomberok), kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci.


