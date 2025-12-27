Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRANENÁ TURISTKA: Pod Malým Rozsutcom zasahovala záchranná služba

Snímka zo zásahu. Foto: Facebook: Horská záchranná služba

Keďže žena omdlievala, bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba zo Žiliny.

Autor TASR
Terchová 27. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v sobotu popoludní pomáhala 37-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom značenom chodníku pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre pošmyknutím privodila poranenie dolnej končatiny v oblasti členka. HZS o tom informovala na webe.

Keďže žena omdlievala, bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba zo Žiliny, ktorá na heliporte Pod Bobotami vzala na palubu vrtuľníka horského záchranára. „Pacientka bola na mieste vyšetrená, ošetrená a pomocou vrtuľníka, s podozrením na zlomeninu členka, transportovaná do nemocničného zariadenia,“ spresnili z HZS.

