ZRANENÁ TURISTKA: Pod Malým Rozsutcom zasahovala záchranná služba
Keďže žena omdlievala, bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba zo Žiliny.
Autor TASR
Terchová 27. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v sobotu popoludní pomáhala 37-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom značenom chodníku pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre pošmyknutím privodila poranenie dolnej končatiny v oblasti členka. HZS o tom informovala na webe.
Keďže žena omdlievala, bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba zo Žiliny, ktorá na heliporte Pod Bobotami vzala na palubu vrtuľníka horského záchranára. „Pacientka bola na mieste vyšetrená, ošetrená a pomocou vrtuľníka, s podozrením na zlomeninu členka, transportovaná do nemocničného zariadenia,“ spresnili z HZS.
