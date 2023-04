Na horách zranil osemročný lyžiar, pomohol mu záchranársky vrtuľník

Demänovská Dolina 11. apríla (TASR) – Úraz hlavy a hrudníka utrpel v utorok na zjazdovej trati v lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách osemročný chlapec. Na sociálnej sieti o tom informuje Horská záchranná služba (HZS). Mladého lyžiara previezli do nemocnice leteckí záchranári.



"Chlapec nezvládol rýchlu jazdu a na lyžiach vrazil do skalnej prekážky, čím si spôsobil úraz," konkretizovali horskí záchranári, ktorí ho ošetrili a nabalili do vákuového matraca. Pacienta následne transportovali na Priehybu, kde si ho prevzala do opatery posádka leteckých záchranárov z Banskej Bystrice. Tí ho odviezli na ďalšie vyšetrenia.