PÁD OSEMROČNÉHO LYŽIARA: Z Jasnej ho odviezol záchranársky vrtuľník

Demänovská Dolina 16. apríla (TASR) – Poranenie chrbta utrpel v nedeľu v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry osemročný lyžiar. Na sociálnej sieti o tom informuje Horská záchranná služba (HZS). Chlapca previezli do nemocnice leteckí záchranári.



Osemročný lyžiar nezvládol prechod cez traverz zjazdovej trate a spadol. "Pádom si spôsobil poranenie chrbta v driekovej časti," konkretizovali horskí záchranári, ktorí ho po príchode uložili do vákuového matraca a vytiahli späť na zjazdovú trať. Pre urýchlený a bezpečný transport požiadali posádku leteckých záchranárov, ktorá chlapca transportovala z Priehyby do nemocnice.