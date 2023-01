Zraneného snoubordistu viezol z Maliného Brda záchranársky vrtuľník

Ružomberok 15. januára (TASR) – Snoubordistu so zranenou chrbticou odvážal v nedeľu z Maliného Brda pri Ružomberku záchranársky vrtuľník. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na sociálnej sieti.



K úrazu došlo pádom na zasneženú skalu, tesne pod výstupnou stanicou lanovky. HZS zranenému poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie a zafixovali ho vo vákuovom matraci. Pomocou skútra ho transportovali na miesto, kde je možné vyzdvihnutie vrtuľníkom. "Po prílete si zraneného snoubordistu prevzal do opatery lekár leteckých záchranárov. Následne ho letecky transportovali do nemocnice v Ružomberku," konkretizovali horskí záchranári.