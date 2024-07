Zraneného turistu odviezol spod Veľkého Rozsutca vrtuľník

Terchová 1. júla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu (30. 6.) v Malej Fatre 48-ročnému turistovi, ktorý pri zostupe z Veľkého Rozsutca v strmom skalnatom teréne spadol a utrpel úraz hlavy, chrbta a hornej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



O súčinnosť bola požiadaná aj posádka leteckých záchranárov, ktorej vzlet však nedovoľovali nepriaznivé poveternostné podmienky. "Horskí záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne ho pomocou lanovej techniky evakuovali z exponovaného horského terénu do sedla Medziholie," priblížila zásah HZS.



V sedle medzitým po zlepšení počasia pristál záchranársky vrtuľník, ktorého posádka si pacienta prevzala do starostlivosti a letecky ho transportovala do žilinskej nemocnice.