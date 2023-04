VODIČ NARAZIL DO STROMU: Pri nehode zasahovali leteckí záchranári

Fačkov 15. apríla (TASR) – Leteckí záchranári zasahovali v sobotu ráno pri dopravnej nehode za obcou Fačkov v okrese Žilina. Po bočnom náraze osobného auta do stromu utrpel 35-ročný vodič úraz hlavy a ďalšie povrchové poranenia na tele. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air Transport Europe (ATE) o tom informuje na sociálnej sieti.



Po pristátí vrtuľníka v blízkosti nehody si posádka leteckých záchranárov prevzala pacienta od pozemných záchranárov do svojej starostlivosti. "Lekárka mu doplnila liečbu a po preložení na palubu bol v stabilizovanom stave a s podozrením na otras mozgu letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline," uvádzajú leteckí záchranári.