Zranenej 67-ročnej turistke pomáhali v Malej Fatre horskí záchranári

Terchová 20. októbra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu popoludní v Malej Fatre 67-ročnej slovenskej turistke, ktorá si počas návratu z Malého Kriváňa smerom do Snilovského sedla zranila členok. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Horskí záchranári ženu vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali. "Následne ju na nosidlách transportovali do Štefanovej, kde ju odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej záchrannej pomoci," priblížila zásah HZS.