Zranenému horolezcovi pomáhali tri skupiny horských záchranárov

Vysoké Tatry 3. septembra (TASR) - Horolezcovi, ktorý sa v piatok (2.9.) popoludní zranil vo Vysokých Tatrách, pomáhali tri skupiny horských záchranárov, noc museli prečkať v Téryho chate. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke s tým, že muž vypadol zo steny Malého Ľadového štítu na horolezeckej ceste s názvom Cesta k slnku.



"Prvolezec si pádom poranil rameno a nohu. V súčinnosti s posádkou leteckých záchranárov a Letkou Ministerstva vnútra SR boli horskí záchranári do oblasti Malého Ľadového štítu a Téryho chaty postupne vyvezení. Pre nepriaznivé letové podmienky však pokračovali k zranenému mužovi v skupinách pozemne," uvádza HZS.



Prvá skupina, postupujúca z hrebeňa, vykonala približne 300-metrový spust za pomoci lán, aby sa k pacientovi dostali. Zranenému lezcovi poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a po nabalení do transportných nosidiel pokračovali v jeho spustení pod stenu. Pod stenou Malého Ľadového štítu už bola pripravená ďalšia skupina záchranárov HZS, tretia im šla oproti od Téryho chaty. "Spod steny bol zranený muž záchranármi HZS transportovaný na Téryho chatu. Keďže tam však prišli v neskorých večerných hodinách, noc prečkalo osem z nich aj s pacientom v chate, ostatní sa vrátili na základňu," dodáva HZS.



Celkovo sa záchrannej akcie zúčastnilo 15 profesionálnych a dvaja dobrovoľní záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. V skorých ranných hodinách zraneného horolezca v súčinnosti s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou z Popradu transportovali na heliport do Starého Smokovca. Tam ho odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci.