Zranenému Lotyšovi pri Demänovskej jaskyni slobody pomohli záchranári

Ilustračné foto. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Zahraničný turista si v dôsledku neurologických ťažkostí pádom privodil poranenia v oblasti tvárovej časti hlavy, pričom mal aj poruchy vedomia.

Autor TASR
Demänovská Dolina 31. januára (TASR) - Horskí záchranári z nízkotatranského Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Jasná pomohli v sobotu popoludní 31-ročnému lotyšskému turistovi, ktorý sa zranil v blízkosti Demänovskej jaskyne slobody. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Zahraničný turista si v dôsledku neurologických ťažkostí pádom privodil poranenia v oblasti tvárovej časti hlavy, pričom mal aj poruchy vedomia. „Pacient sa po príchode záchranárov nachádzal už pri vedomí. Vyšetrili ho, ošetrili mu zranenia spôsobené pádom a pripravili ho na transport k prístupovej komunikácii,“ priblížila zásah HZS.

Na zdravotnícke úkony záchranárov HZS nadviazala posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá pacienta následne transportovala do nemocničného zariadenia.
