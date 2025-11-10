< sekcia Regióny
Zranení po nehode vlakov si môžu prevziať veci na polícii v Bratislave
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Zranení cestujúci, ktorí po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku ponechali svoje osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na oddelení Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Touto cestou by sme chceli informovať cestujúcich, ktorí z dôvodu lekárskeho ošetrenia museli vlaky, ktoré sa zrazili, opustiť a ponechali svoje osobné veci vo vozňoch, aby sa dostavili do priestorov oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave (Námestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto-Staré Mesto, telefonický kontakt: +421961056895), kde si môžu svoje osobné veci vyzdvihnúť,“ uviedla polícia.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok informoval, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.
