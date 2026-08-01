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ZRANENÝ CYKLISTA: Na Donovaloch museli zasahovať záchranári
Na pomoc mu vyrazili dvaja profesionálni horskí záchranári a jeden dobrovoľný.
Autor TASR
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Donovaly 1. augusta (TASR) - Horskí záchranári z Veľkej Fatry pomáhali v sobotu v bike parku na Donovaloch 52-ročnému cyklistovi, ktorý si pádom na bicykli spôsobil poranenie chrbtice v krížovej oblasti. Informovala o tom na sociálnej sieti Horská záchranná služba (HZS).
„Na pomoc mu vyrazili dvaja profesionálni horskí záchranári a jeden dobrovoľný. Muža na mieste ošetrili, zafixovali vákuovým matracom a pacienta odovzdali do starostlivosti privolanej posádky rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.
„Na pomoc mu vyrazili dvaja profesionálni horskí záchranári a jeden dobrovoľný. Muža na mieste ošetrili, zafixovali vákuovým matracom a pacienta odovzdali do starostlivosti privolanej posádky rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.