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Zranený cyklista: Zachraňovali 14-ročného chlapca na Malinom Brde

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Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Mladý cyklista si pádom privodil poranenie bedrového kĺbu a povrchové odreniny.

Autor TASR
,aktualizované 
Ružomberok 10. júla (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v piatok popoludní v bikeparku Malinô Brdo, kde sa pri zjazde trailom Monster Dog zranil 14-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Mladý cyklista si pádom privodil poranenie bedrového kĺbu a povrchové odreniny. „Horskí záchranári po príchode na miesto cyklistu vyšetrili, ošetrili a po zafixovaní vo vákuovom matraci ho transportovali nosidlami a terénnym vozidlom do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku,“ priblížila zásah HZS.
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