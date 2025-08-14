< sekcia Regióny
Zraz motorkárov na Zemplínskej šírave privíta tisíce účastníkov
Autor TASR
Michalovce 14. augusta (TASR) - Zraz motorkárov sa vo štvrtok začal na Zemplínskej šírave. Podujatie, ktoré potrvá do nedele (17. 8.), podľa organizátorov privíta tisíce účastníkov zo Slovenska aj zahraničia. V ponuke aktuálneho ročníka je ešte väčší areál, atraktívny sprievodný program a vystúpenia hudobných interpretov ako Polemic, Tina, Gladiator, Peter Bič Project, Citron či kapely Traktor.
„Naším cieľom je každý rok priniesť účastníkom novú úroveň zážitku. V tomto roku sme rozšírili program, zvýšili komfort a prinesieme show, ktorá nemá na Slovensku obdobu,“ uviedol organizátor Róbert Hercik.
Hudobná dramaturgia je navrhnutá tak, aby oslovila široké spektrum fanúšikov. Tešiť sa môžu aj na profesionálnych kaskadérov Special Brothers Show, trenažér Wheelie Machine, stretnutia s jazdcami Rely Dakar, bohatú tombolu či tematické diskusie a workshopy. Aj tento rok je k dispozícii kemping pre návštevníkov.
Spanilá jazda z centra Michaloviec je v pláne v piatok (15. 8.) so štartom okolo 17.00 h. Spanilá jazda okolo Zemplínskej šíravy, ktorá je dlhá viac ako 50 kilometrov, je v programe v sobotu (16. 8.) od 14.30 h.
Ide o najväčší takýto motozraz na Slovensku. „Zraz motorkárov na Zemplínskej šírave je pre nás viac než len o motorkách. Je to sviatok slobody, komunity a spoločných chvíľ. Každý rok tu vznikajú nové priateľstvá a zážitky, na ktoré ľudia spomínajú ešte dlho po skončení festivalu,“ uviedol organizátor. Celkovo očakáva príchod viac ako 10.000 nadšencov motoriek.
