ZRAZIL CHODKYŇU: Incident sa stal v Nitre

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Podľa doterajších informácií 37-ročný vodič vozidla Volkswagen Tiguan z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do chodkyne.

Autor TASR
Nové Zámky 24. októbra (TASR) - V Nových Zámkoch v blízkosti vyznačeného priechodu pre chodcov narazil vodič vozidla do 72-ročnej chodkyne. Žena utrpela ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Nehoda sa stala vo štvrtok (23. 10.) v podvečerných hodinách na Ulici G. Bethlena, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa doterajších informácií 37-ročný vodič vozidla Volkswagen Tiguan z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do chodkyne. Či sa žena nachádzala priamo na priechode alebo mimo neho je predmetom ďalšieho vyšetrovania, potvrdila polícia.

Chodkyňa bola prevezená do nemocnice s ťažkými zraneniami s predpokladaným časom liečenia dva až tri mesiace. Vodič bol na mieste nehody podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

