OPITÝ ZRAZIL CHODKYŇU: Po nehode v Stropkove obvinili 54-ročného muža
K nehode došlo v piatok (3. 4.) večer na ulici Matice Slovenskej.
Autor TASR
Stropkov 7. apríla (TASR) - Polícia v súvislosti so zrazením 54-ročnej chodkyne v Stropkove obvinila 30-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestného činu ublíženia na zdraví. Pri kontrole policajtmi nafúkal takmer 2,8 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
K nehode došlo v piatok (3. 4.) večer na ulici Matice Slovenskej. Ako uviedla Ligdayová, 30-ročný vodič osobného auta v zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy predovšetkým svojim schopnostiam, dostal šmyk, prešiel cez chodník a s autom narazil do stromu, od ktorého sa auto odrazilo a narazilo do chodkyne kráčajúcej po chodníku.
„Žena utrpela viaceré zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie niekoľko týždňov,“ doplnila Ligdayová s tým, že policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody oboch účastníkov podrobila dychovým skúškam.
„Výsledok u vodiča bol pozitívny, a to s hodnotou takmer 2,8 promile. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
