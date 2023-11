ZRAZIL JU MIMO PRIECHODU: Chodkyňa prišla o život

Nitra 2. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode pri Nitre prišla o život 80-ročná chodkyňa. Nehoda sa stala v stredu (1. 11.) v popoludňajších hodinách na Novozámockej ulici v Ivanke pri Nitre. Žena prechádzala cez cestu mimo priechodu pre chodcov, keď do nej narazil 72-ročný vodič vozidla Mercedes, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Chodkyňa pri zrážke utrpela zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahla. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti dopravnej nehody, miera jej zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície.



Polícia zároveň vyzýva prípadných svedkov dopravnej nehody, ktorí by mohli objasniť jej priebeh, aby volali na číslo 158.