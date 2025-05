ZRAZIL SA S VLAKOM: Muž je ťažko zranený

Veľká Paka 14. mája (TASR) - Na železničnom priecestí v obci Veľká Paka v okrese Dunajská Streda prišlo v stredu k zrážke osobného vozidla s nákladným vlakom. Vodič automobilu utrpel ťažké zranenia. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.



„Vodič v osobnom vozidle bol zakliesnený, utrpel ťažké zranenia,“ povedala Košťálová. Na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ zo Šamorína a z Dunajskej Stredy. Pomáhajú im aj dobrovoľní hasiči.



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci a leteckých záchranárov na železničné priecestie. „Po prvotnom ošetrení leteckí záchranári transportovali 55-ročného muža s polytraumou do Fakultnej nemocnice v Trnave,“ uviedol pre TASR Richard Bolješik z OS ZZS.



Podľa prvotných informácií vodič schádzal z poľnej na hlavnú cestu v tesnej blízkosti železničného priecestia, pričom nerešpektoval zvukovú a svetelnú signalizáciu a vošiel na priecestie tesne pred prichádzajúci nákladný vlak.



„Rušňovodič napriek snahe v rýchlosti vlaku 80 kilometrov za hodinu už nedokázal zabrzdiť, narazil do vozidla, ktoré pred sebou tlačil približne 400 metrov,“ ozrejmila trnavská krajská polícia. Presná príčina, ako aj okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom policajného objasňovania.



Cesta je v danom úseku neprejazdná. Súkromný vlakový dopravca Leo Express na sociálnej sieti priblížil, že zastávky Malá Paka a Veľká Paka nie sú z tohto dôvodu obsluhované. V úseku Lehnice - Bratislava Nové Mesto bola zavedená náhradná autobusová doprava.