ZRAZILA ŽENU NA PRIECHODE: Chodkyňa nafúkala

Banská Bystrica 27. januára (TASR) - K vážnej dopravnej nehode došlo v nedeľu (26. 1.) krátko pred 20.00 h v Banskej Bystrici, kde 27-ročnú chodkyňu prechádzajúcu cez riadne vyznačený priechod pre chodcov zrazilo auto. Bola pod vplyvom alkoholu, dychová skúška u 28-ročnej vodičky osobného vozidla skončila s negatívnym výsledkom. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



"U chodkyne bola pri dychovej skúške nameraná hodnota, ktorá predstavuje takmer 1,5 promile alkoholu. Z miesta nehody ju previezli so zraneniami do nemocnice. Podľa doposiaľ zistených informácií by malo ísť o ľahké zranenia," uviedla polícia.



Ako pripomína, chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel. Nesmú vstupovať na cestu ani pri použití priechodu, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúceho vozidla nemôžu cez vozovku bezpečne prejsť. Vodiči sú zasa povinní v blízkosti priechodov zvýšiť pozornosť a jazdiť opatrne, aby umožnili chodcom bezpečný prechod.