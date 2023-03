Vodič zrazil zver a aj protiidúce auto: Traja ľudia sa zranili

Bzince pod Javorinou 19. marca (TASR) – Troch zranených si vyžiadala sobotňajšia (18. 3.) dopravná nehoda v Bzinciach pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom. Vodičovi auta zn. Toyota vbehla do jazdnej dráhy samica diviaka. Po zrážke bolo vozidlo neovládateľné a prešlo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s autom zn. Fiat. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovali trenčianski krajskí policajti.



Vodič Toyoty sa pri dopravnej nehode zranil ľahko. Vodička Fiatu a jej 29-ročná spolujazdkyňa utrpeli viaceré zlomeniny a iné zranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice. "Samica diviaka na mieste nehody uhynula," dodali policajti s tým, že požitie alkoholických nápojov u vodiča nezistili. Druhej vodičke odobrali vzorku krvi za účelom vykonania toxikologického vyšetrenia na alkohol.



Celkovú škodu spôsobenú pri dopravnej nehode odhadli na 11.000 eur. "Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody bola cesta uzavretá. Na miesto bol prizvaný aj znalec z odboru cestná doprava. Zavinenie dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania," podotkli policajti. Zároveň začali trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.