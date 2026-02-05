Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Regióny

ZRAZILA CHODCA NA PRIECHODE: Muž utrpel vážne zranenia

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Žena nebola pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky u chodca bol taktiež negatívny.

Autor TASR
Poprad 5. februára (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Poprade, pri ktorej došlo k zrážke vozidla s chodcom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v stredu (4. 2.) popoludní na Vagonárskej ulici.

Hovorkyňa uviedla, že 60-ročná vodička na priechode pre chodcov s autom zachytila 76-ročného muža. „V dôsledku zrážky muž utrpel vážne zranenia, vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie. Žena nebola pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky u chodca bol taktiež negatívny. Na vozidle vznikla majetková škoda približne 2000 eur,“ dodala s tým, že dopravná nehoda je aktuálne v štádiu skráteného vyšetrovania.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí