< sekcia Regióny
ZRAZILA CHODCA NA PRIECHODE: Muž utrpel vážne zranenia
Žena nebola pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky u chodca bol taktiež negatívny.
Autor TASR
Poprad 5. februára (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Poprade, pri ktorej došlo k zrážke vozidla s chodcom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v stredu (4. 2.) popoludní na Vagonárskej ulici.
Hovorkyňa uviedla, že 60-ročná vodička na priechode pre chodcov s autom zachytila 76-ročného muža. „V dôsledku zrážky muž utrpel vážne zranenia, vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie. Žena nebola pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky u chodca bol taktiež negatívny. Na vozidle vznikla majetková škoda približne 2000 eur,“ dodala s tým, že dopravná nehoda je aktuálne v štádiu skráteného vyšetrovania.
Hovorkyňa uviedla, že 60-ročná vodička na priechode pre chodcov s autom zachytila 76-ročného muža. „V dôsledku zrážky muž utrpel vážne zranenia, vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie. Žena nebola pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky u chodca bol taktiež negatívny. Na vozidle vznikla majetková škoda približne 2000 eur,“ dodala s tým, že dopravná nehoda je aktuálne v štádiu skráteného vyšetrovania.